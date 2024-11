'Wicked' revela a história não contada das bruxas Boa e Má do Oeste. Cyntia Erivo e Ariana Grande protagonizam o longa.

Em novembro, os lançamentos do cinema prometem muita nostalgia, reflexão e surpresa.

Confira abaixo sete estreias que você deve assistir diretamente nas telonas.

'Ainda estou aqui' (7/11)



Filme brasileiro vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024, está gerando especulações nas redes sociais sobre possíveis indicações ao Oscar para o diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres.

Na trama, a protagonista Eunice Paiva, interpretada por Torres, investiga o desaparecimento de seu marido, o político Rubens Paiva (Selton Mello), durante a ditadura militar (1964-1985). Por meio da história da família principal, o filme aborda também os impactos do regime militar na vida dos brasileiros.



'Operação Natal' (7/11)

Chris Evans e Dwayne Johnson protagonizam uma comédia natalina inusitada. Após o Papai Noel (J.K. Simmons) ser sequestrado, o chefe de segurança do Polo Norte (Johnson) e um infame caçador de recompensas (Evans) embarcam em uma missão ao redor do globo com a esperança de salvar o Natal.

O filme é dirigido por Jake Kasdan ("Jumanji: Próxima fase") e roteirizado por Hiram Garcia e Chris Morgan.

'Pássaro Branco – Uma história de Extraordinário (14/11)'

Em "Extraordinário", filme de 2017 dirigido por Stephen Chbosky, o protagonista August Pullman (Jacob Tremblay), um garoto com deformidade facial, é vítima de bullying por um de seus colegas de escola, Julian (Bryce Gheisar).

Após Julian ser expulso por suas atitudes com August, sua avó (Helen Mirren) conta a história de sua vida em uma França ocupada pela Alemanha nazista. O conto de amor e superação é entoado na expectativa de ensinar Julian a ser mais gentil com todos que cruzam seu caminho.

'Gladiador 2' (14/11)

A continuação do clássico de 2000, dirigido por Ridley Scott, narra a história de vingança de Lucius, interpretado originalmente por Spencer Treat Clark e agora por Paul Mescal.

Vinte e cinco anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, Lucius tem sua esposa assassinada e é levado pelo general, vivido por Pedro Pascal, para lutar no Coliseu como escravo, assim como o protagonista anterior Maximus.

O vilão desta vez será interpretado por Denzel Washington, que vive um manipulador que pretende usar Lucius para atacar Roma. Connie Nielsen retorna a seu papel de Lucilla nesta continuação.

'Herege' (21/11)

Novo filme de terror da A24, estrelado por Hugh Grant (de "Um lugar chamado Notting Hill"). Na história, duas jovens missionárias, Paxton (Chloe East) e Barnes (Sophie Tatcher), se veem frustradas frente à possibilidade de recrutar novos fiéis.

Um dia, em suas missões, elas encontram um homem, Sr. Reed, aparentemente disposto a escutá-las. Ele as convida a entrar em sua casa. No entanto, ao aceitar, as jovens logo percebem que estão presas em um jogo intenso de gato e rato, onde sua fé é colocada à prova.





'Wicked' (21/11)

Adaptação do musical homônimo, baseado na história de "O mágico de Oz", "Wicked" retrata a história não contada das bruxas Boa e Má do Oeste. Elphaba, interpretada por Cyntia Erivo, é uma moradora comum de Oz, com a única singularidade de sua pele verde.

Ao conseguir uma vaga na Universidade de Shiz, ela conhece Glinda, uma jovem rica e popular interpretada pela cantora Ariana Grande. A partir de uma amizade improvável, as jovens aprendem sobre aceitação e poder, além de embarcar em diversas aventuras.

A produção foi dividida em duas partes, com a estreia da segunda prevista para novembro de 2025.

'Moana 2' (28/11)



"Moana" chegou aos cinemas em 2016 e encantou o mundo com a história de uma garota que queria explorar o mar e ilhas distantes.

A sequência do sucesso da Disney se passa três anos após Moana (Auli'i Cravalho) se tornar uma grande navegadora. Quando a jovem descobre uma ilha ancestral, ela tenta descobrir o segredo que pode unir seu povo.

O longa reúne novos e antigos personagens, como a irmã mais nova de Moana, Simea (Khaleesi Lambert-Tsuda), e seu companheiro de aventuras, Maui (Dwayne Johnson).

*Estagiárias sob supervisão do subeditor Thiago Prata