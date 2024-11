"Brat" foi eleita a palavra do ano de 2024

FOLHAPRESS - O dicionário de inglês Collins nomeou "brat" como a palavra do ano de 2024. O termo foi popularizado por causa do último álbum da cantora inglesa Charli XCX, de mesmo nome, e agora é usado entre apoiadores da candidata às eleições americanas Kamala Harris.





Para a editora, "brat" é um "fenômeno cultural" que vai além da sua definição tradicional, algo como uma criança rebelde, mal comportada.





"Graças ao álbum de Charli XCX, 'brat' virou uma das palavras mais discutidas deste ano. Mais do que um disco de sucesso, 'Brat' é um fenômeno cultural que ressoou com pessoas de todo o mundo. Além disso, o termo 'verão brat' se estabeleceu como uma forma de estética e de viver", afirmou o dicionário nesta sexta-feira (1°).





Kamala Harris

O termo foi adotado por apoiadores da Kamala Harris, candidata democrata às eleições presidenciais americanas, depois que Charli XCX publicou "Kamala é brat" no X, o antigo Twitter. Harris então incluiu uma das músicas do álbum, "365", em uma postagem no TikTok.





A aprovação da cantora britânica viralizou, e a conta de sua campanha no X adotou como fundo o estilo verde neon da capa do álbum.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Lançado em junho deste ano, "Brat", que chegou a ser o álbum mais escutado no Reino Unido, é o sexto de Charli XCX, nome artístico de Charlotte Emma Aitchison. Segundo ela, a palavra identifica uma garota que "é um pouco bagunceira" e que "às vezes fala coisas bobas" mas "festeja por tudo".





"Antiturismo" e "supermaioria" também foram selecionadas como palavras finalistas, se referem aos protestos contra a presença de turistas na Europa e uma maioria legislativa que controla a aprovação de leis, respectivamente.