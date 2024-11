A terceira e última temporada de “De volta aos 15” fechou as viagens no tempo da personagem Anita com sucesso. A série ficou entre as três mais assistidas da Netflix global na semana de estreia e levou os nomes dos atores Maisa Silva, João Guilherme e Larissa Manoela e da escritora Bruna Vieira, mineira nascida em Leopoldina, ao mundo inteiro.

“Fiquei até bem surpresa. Nessa última temporada, pessoas de vários países começaram a me escrever pedindo o livro em outros idiomas”, diz Bruna. Além da tradução, há pedidos para um final alternativo para a história, cuja versão literária ainda não foi concluída.





Aos 18 anos, ela começou a escrever a trilogia “Depois dos quinze”, “De volta aos quinze” e “De volta aos sonhos”. A sequência conta a história de Anita, mulher de 30 anos que viaja no tempo. De volta aos 15 novamente, tem a oportunidade de rever suas atitudes e consertar todos os seus erros.



A autora, agora com 30 anos, promete que muitas coisas mudarão. Anita terá um final maduro, refletindo seu próprio amadurecimento e o dos leitores. Bruna diz ter certeza de que quem leu suas histórias há 10 anos vai comprar o novo livro e ir às turnês de lançamento.



“As pessoas continuam me lendo em formatos diferentes. Talvez legendas no Instagram, ou me escutando no podcast, ou recebendo e-mails. Os leitores continuam me acompanhando”, afirma.



“O foco da história é nostalgia, é conversar com o nosso eu adolescente, entender o que precisa de atenção e mais cuidado”, comenta. No entanto, Bruna Vieira pretende mesclar o sentimento nostálgico com temas mais discutidos atualmente, principalmente entre as novas gerações, como saúde mental e diversidade.



Depois de lançar outros livros, crescer muito nas redes sociais, parar de escrever no blog, iniciar um podcast, passar por um término de relacionamento, por uma perda na família, pela pandemia, por um novo relacionamento e ver a cachorrinha partir, Btruna fala sobre as diferenças de escrever aos 20 e aos 30.



“Aos 20 e poucos, a gente projeta bastante, imagina as coisas que já teremos conquistado (aos 30), se já teremos filhos ou não, se já estaremos num cargo específico na empresa. Na minha vida pessoal, as coisas foram acontecendo numa ordem diferente”, diz Bruna.

"Viver o presente"



A ideia da escritora é mostrar que o mais importante é “viver o agora, o presente”. O presente de Bruna, aliás, é cheio de planos para uma nova fase. Pioneira nos blogs e nas redes sociais, ela enxerga a produção de conteúdo de hoje, repleta de vídeos curtos, como uma grande padronização.



“Você vai percebendo que os vídeos estão muito parecidos. Você não consegue mais diferenciar por que gosta do conteúdo de alguém”, opina.



Depois de se ver como parte desta grande “trend”, a influenciadora entendeu que não tinha a sensação de trabalho cumprido. Não tinha sua essência, que sempre foi a escrita, ao invés do vídeo.



“Quero focar, como criadora de conteúdo, na escrita. Trazer a escrita para o meu conteúdo de um jeito que hoje não faço com tanta frequência”, revela. No momento, ela compartilha um pouco de sua rotina escrevendo, mas não tanto quanto gostaria.



“Quem sabe, de alguma forma, eu crie um novo formato e esse formato abra portas para outros autores que querem fazer algo parecido?”, imagina. “Quando você tem uma história sendo contada, você consegue levá-la para diferentes mídias. Quero descobrir novas formas de fazer isso.”





Estúdio em obras

A nova fase conta ainda com o Estúdio Bruvie, espaço para criação de conteúdo que Bruna está construindo para ela e outros influenciadores.



“Idealizei e pensei em cada detalhe com as arquitetas. O foco é a captação de conteúdo com o celular. É ótimo ter um espaço separado da minha casa para poder criar”, diz.

“DE VOLTA AOS 15”



• Série

• Três temporadas

• Disponível na Netflix