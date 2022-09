Planeta Brasil entra nos trilhos. Filipe Ret leva fãs à histeria

Filipe Ret fez a alegria dos fãs na Esplanada do Mineirão (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O festival Planeta Brasil parece, enfim, ter entrado nos trilhos neste domingo (25/9), segundo dia da maratona de shows na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizone. Sem maiores atrasos e sem filas para entrar na área do Gigante da Pampulha.





Os shows deste domingo começaram no horário marcado, com exceção do Palco Urban, cuja programação estava atrasada em aproximadamente uma hora.

Jovem fã se empolga com o show do rapper Filipe Ret (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Público bastante numeroso aguardava a apresentação de Filipe Ret no Palco Norte, onde a mineira Marina Sena abriu os trabalhos. Ret deixou evidente o prestígio de que desfruta entre o público da capital mineira.

Multidão comparável à que acompanhou o show de 50 Cent, na noite de sábado, pulava e cantava ensandecida a cada número que o rapper carioca emendava. Empolgação que beirava a histeria.



No mesmo horário, L7nnon, parceiro de Ret, se apresentava no Palco Sul para plateia um pouco menos numerosa, mas animada.

L7nnon se apresentou no Palco Sul do Planeta Brasil (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/D.A Press )



No Palco Urban, a plateia que aguardava pela apresentação dos mineiros FBC e Vhoor, com participação de Mac Júlia, se mostrava decepcionada ao saber que antes haveria o show de Cynthia Luz.



No sábado, houve atraso de praticamente uma hora em quase todos os shows. O atraso de cerca de três horas para a abertura dos portões gerou filas enormes na entrada. Artistas cancelaram shows sábado e domingo, responsabilizando a desorganização por parte da produção do Planeta Brasil.



De acordo com a organização do evento, a demora de sábado se deu em função de uma vistoria do Corpo de Bombeiros.