Lady Gaga: americanos conseguiriam fazer show com multidão como o do Rio?

A estrela pop Lady Gaga se apresentou para quase 2,5 milhões fãs durante seu show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite do último sábado (3/5). Ainda movimentando a pauta, a revista musical norte-americana Billboard publicou em suas redes-sociais o seguinte questionamento: "É um público inimaginável, considerando que nunca vimos nada parecido em um show nos Estados Unidos. Isso nos faz pensar: será que os EUA conseguiriam fazer um show dessa magnitude?".

A dúvida levou os fãs da cantora, principalmente brasileiros, a compartilharem suas diferentes opiniões sobre o tema.

"Amo que alugamos um triplex na cabeça deles", disse um fã.

"Claro que não. No Coachella, a Gaga deu a vida pelo show e quem assistia parecia morto. Aqui no Brasil, somos o melhor público, com a melhor torcida", opinou outra pessoa.

"Eu acho que não, porque para os norte-americanos é muito comum ter shows dos artistas de seu país, por isso eles não ligam tanto para as apresentações, mesmo se fossem gratuitas. Já para os brasileiros, é muito mais difícil termos shows internacionais, e ainda por cima gratuitos", compartilhou um internauta.

Quase 13 anos após sua primeira vinda ao Brasil, em novembro de 2012, e oito anos desde o cancelamento do show no Rock in Rio 2017, devido à fibromialgia que a levou a ser hospitalizada, a artista performou as músicas de seu novo disco "Mayhem", além de hits icônicos de sua carreira.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata