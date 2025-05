Karina Bacchi critica show de Lady Gaga no Rio: "culto a satanás"

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Karina Bacchi, 48, usou as redes sociais para comentar o show de Lady Gaga realizado na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (3). A atriz criticou a apresentação -assistida por aproximadamente 2,1 milhões de pessoas, segundo os organizadores- e apontou elementos simbólicos na performance da cantora que, segundo ela, remetem a práticas malignas: "Vi muitos detalhes apontando para um culto a satanás, um culto diabólico ali", afirmou.





Campeã de A Fazenda 2, da Record, em 2010, Karina explicou que sua intenção ao abordar o tema não era causar medo, mas alertar. "Acho importante as pessoas ficarem atentas. Não é para causar medo, nem para ficar com misticismo, mas é para alertar. Todas as pessoas que estão nesse ambiente já estão fazendo um pacto imperceptível -ou não..."

Durante uma live no Instagram ao lado do pastor Miquéias Oliveira, a atriz questionou a presença de cristãos em eventos que, segundo sua visão, poderiam abrir "brechas espirituais" em suas vidas. "Como elas não veem a consequência imediata dos próprios atos, quando abrem essas brechas espirituais, quando fazem esses pactos invisíveis, elas nem percebem que estão sendo levadas por algo."

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Por fim, Karina Bacchi enfatizou que atitudes aparentemente inofensivas podem gerar consequências a longo prazo, mesmo que não sejam compreendidas de imediato. "Logo em seguida ao acontecimento, elas não percebem que foi isso que gerou a tal consequência."