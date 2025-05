Chico Moedas assume novo romance e levanta suspeitas de indireta para Luísa Sonza

Durante participação no podcast Podpah, Chico Moedas revelou estar vivendo um novo relacionamento com Tainá Riccioppo. Segundo o influenciador de 29 anos, a decisão de abandonar a vida de solteiro aconteceu de forma natural. “Encontrei uma pessoa maneira, que eu queria tá junto. Foi espontâneo, não precisei forçar nada”, contou. O casal, inclusive, passou o réveillon junto.

Chico também refletiu sobre a época em que estava solteiro e vivia uma rotina intensa de baladas. Ele admitiu que, por trás das constantes saídas, havia uma tentativa de suprir a carência emocional. “Eu saía muito, de quinta a segunda, porque sou carente. Queria ter alguém comigo, conversar. Essas fases servem pra aprender”, afirmou.

Luísa Sonza e Chico Moedas (Foto: Reprodução)

As falas foram indiretas para Luísa Sonza?

As declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais, com internautas sugerindo que Chico estaria se referindo indiretamente à ex-namorada, Luísa Sonza. “Ele transformou a traição em narrativa pra se promover. É nojento”, opinou um usuário no X (antigo Twitter). Outros viram sinceridade nas palavras: “Ele basicamente admitiu que nunca quis nada sério com Luísa”, escreveu outro perfil.

Relembrando o caso

O nome de Chico Moedas ganhou projeção nacional em 2023, quando Luísa Sonza revelou ao vivo no programa Mais Você que havia sido traída pelo influenciador, apenas quatro meses após o início do relacionamento. A cantora chegou a escrever uma música em homenagem a ele, mas emocionou o público ao relatar que descobriu a traição ocorrida em um bar.

