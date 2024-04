Um homem de 59 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), na manhã desta quinta-feira (25/4), pelo crime de estupro de vulnerável, cometido nesta madrugada, contra uma idosa de 61 anos, em Formiga, na Região Centro-Oeste do estado. Segundo a polícia, a vítima é portadora de esquizofrenia.

Em depoimento na delegacia, a idosa relatou que já conhecia o homem, pois ele prestava serviços de limpeza em lotes. A vítima contou que o agressor a chamou durante a noite para pedir um copo de água e que, ao adentrar a residência, começou a agredi-la com tapas, murros e puxões de cabelo.

Em seguida, o homem a ameaçou com uma faca e forçou a relação sexual. Segundo a PCMG, após o crime, o investigado dormiu. Nesse momento, a vítima conseguiu escapar e pedir ajuda a um vizinho. Com auxílio do filho, ambos se dirigiram à delegacia.

A equipe policial conseguiu efetuar a prisão do suspeito na residência dele. No local, foram encontrados pertences da vítima, além de uma mochila contendo roupas íntimas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com os materiais arrecadados na casa.

Após os procedimentos da polícia judiciária, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional, e o procedimento investigatório, enviado à Justiça.