Um jovem de 22 anos foi preso em Buritis, na Região Noroeste de Minas Gerais, suspeito de estuprar a prima de 11 anos. Segundo a Polícia Civil (PCMG), o homem foi localizado no distrito de Serra Bonita, na Zona Rural da cidade, e encaminhado preventivamente ao sistema prisional na manhã dessa quarta-feira (24/4).

As investigações tiveram início no dia 12 de abril, quando a delegacia de Polícia Civil do município recebeu as informações preliminares denunciando os abusos.

Uma equipe policial se dirigiu à unidade de saúde municipal para apurar as denúncias. Foi quando uma profissional da área afirmou que a vítima contou a ela que era abusada desde os 9 anos.

A família da criança registrou a ocorrência na delegacia acompanhados do Conselho Tutelar.

A Polícia Civil representou à Justiça um pedido pela prisão preventiva do suspeito, tendo em vista o perigo de fuga do suspeito para outros estados do país e a integridade da vítima.

