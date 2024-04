Três homens, de 21, 22 e 23 anos, foram presos por suspeita de participar do incêndio do carro de um policial militar nessa quarta-feira (24/4), em Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. Um deles, de 21 anos, teria sido motivado por vingança. O homem foi identificado por imagens de câmeras de segurança.





O crime aconteceu na madrugada e as imagens do flagrante mostram um dos criminosos perto do veículo. Ele passa um tempo rodeando o carro e escolhendo o melhor momento de atear o fogo. Então, ele joga combustível de uma garrafa e ateia fogo. Depois, foge correndo.





O carro teve danos no para-brisa, no capô, nos para-choques, faróis e no porta-malas.





Em menos de 5 horas, a PM identificou o homem e dois cúmplices, presos ainda na manhã de quarta.





O suspeito de colocar fogo no carro do militar confessou o crime, segundo os policiais. Inicialmente ele disse que teria feito isso a mando dos comparsas, de 22 e 23 anos. Mas, posteriormente, explicou que tinha sido detido pelo policial dono do carro e agiu por vingança.





Além dele, os outros dois suspeitos têm passagens pela polícia.