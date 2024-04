Minas tem três cidades entre as mais frias do país

Minas Gerais tem três cidades no ranking dos cinco municípios que registraram as menores temperaturas do país nesta sexta-feira (26/4), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região do Sul de Minas teve a menor temperatura do estado e a terceira do país com 12,4°C. O segundo lugar no estado fica com Maria da Fé, com 12,9°C e a terceira posição é de Caldas, que registrou 13,2°C. As duas últimas cidades também ficam no Sul de Minas.

A menor temperatura do país foi registrada em Bom Jardim da Serra (SC). Os termômetros por lá chegaram aos 11°C nesta manhã. O município foi seguido por Campos do Jordão (SP), onde a menor temperatura de hoje foi 12,3°C.

Menores temperaturas do país nesta sexta