Uma empresa de queijos de Patos de Minas, no Alto Paraíba, foi pega vendendo produtos ralados mofados para fábricas de pão de queijo em Curitiba, no Paraná. A operação, coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), apreendeu 20 toneladas de queijo impróprios ao consumo, depois de denúncia anônima.

O empresário responsável pelo local, que não teve a identidade revelada, foi preso na terça-feira (23/4) pelo crime de falsificação. Os resultados da operação, no entanto, só foram divulgados na manhã desta sexta-feira (26/4).

O estabelecimento comprava os alimentos com validade vencida e mofados para depois ralar, embalar e comercializar, conforme informações do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa). Os itens vinham de produtores rurais locais e eram reembalados para a venda, sem qualquer vistoria e autorização do poder público.

No galpão, os auditores fiscais encontraram rótulos de outros estabelecimentos, um com inspeção federal e outro com inspeção municipal e selo do Mapa, que permite à empresa comercializar seus produtos em todo o Brasil.

A empresa fiscalizada também não tinha registro sanitário e o endereço que constava no rótulo dos produtos era de uma fazenda onde não havia produção ou estocagem de queijos. A Polícia Militar (PM) precisou consultar o CPF do empresário responsável para encontrar o endereço exato.

Por apresentarem riscos à saúde dos consumidores e serem perecíveis, os queijos apreendidos foram inutilizados pelo Instituto Mineiro de Agricultura (IMA).