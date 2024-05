Neste Dia das Mães, que tal surpreender a sua com um momento especial? Muito além de presentes materiais, passar tempo de qualidade em família serve para aprimorar laços e criar memórias duradouras. Por isso, o Estado de Minas montou uma lista com sugestões de passeios e viagens para aproveitar bem o segundo domingo do mês de maio.

1 - Conhecer Inhotim

O Instituto Inhotim é um museu de arte contemporânea e Jardim Botânico, situado em Brumadinho, a cerca de 60 km de Belo Horizonte. Um dos maiores museus a céu aberto do mundo, o espaço proporciona uma experiência única ao unir arte e natureza, uma vez que conta com diversas exposições e paisagens naturais exuberantes.

Inhotim fica aberto de quarta a domingo e em feriados. Os ingressos podem ser adquiridos no site da instituição.

2 - Visitar o Zoológico e Aquário

Aproveite o calor e o céu livre de nuvens para uma programação ao ar livre. Na capital mineira, o Zoológico e o Jardim Botânico dividem o mesmo espaço, onde é possível conhecer diversas espécies da fauna e flora. O local também conta com o Aquário da Bacia do Rio São Francisco. Com mais de 50 espécies de peixes, ele é o maior entre os temáticos do país e destaca as belezas do “Velho Chico”.

Os ingressos e horários de funcionamento estão disponíveis no portal da PBH.

3 - Ir às cidades históricas

Explorar as cidades históricas mineiras é um passeio tão enriquecedor quanto divertido. Seja para passar o fim de semana ou o dia, Tiradentes, Ouro Preto, Diamantina e Mariana são lugares capazes de agradar a família toda. Parte importante do turismo de Minas, esses municípios proporcionam um compilado de museus, igrejas seculares e paisagens para se visitar, além de muita cultura local e gastronomia de qualidade.

4 - Relaxar no Spa

Com a correria e o estresse do cotidiano, passar um dia de relaxamento no spa pode ser o presente ideal para as mães. Entre as ofertas de serviço, existem terapias corporais, tratamentos faciais, massagens variadas e banhos imersivos, que podem ser realizadas sozinhas ou em família. Ótimo para revitalizar as energias prezando pela saúde e bem-estar.

5 - Explorar cachoeiras

Amantes da natureza podem aproveitar para curtir uma das maiores preciosidades de Minas Gerais: as cachoeiras. Com centenas de cachoeiras e nascentes, a região tem uma variedade de opções com diferentes tamanhos e trilhas para todos os gostos. As cachoeiras de Rio Acima, como a Chica Dona, do Viana e do Índio, e as situadas na Serra do Cipó, como a Grande e a Serra Morena, são alguns dos destaques.