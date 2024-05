Com a chegada do Dia das Mães, celebrado no segundo domingo do mês de maio, a escolha do presente ideal nem sempre é fácil. Uma boa sugestão para diferentes gostos são os aparelhos eletrônicos. Seja para facilitar a vida no cotidiano ou deixar momentos mais especiais, alguns itens podem ser o sonho de consumo de muitas pessoas.



Veja também: 9 sugestões de livros para dar de presente no Dia das Mães

Pensando nisso, o Estado de Minas montou uma lista com cinco dicas de eletrônicos para você acertar em cheio no presente do Dia das Mães. Confira a seguir:



1 - Echo Pop



Este smart speaker é uma mão na roda de se ter em casa. Com o controle de voz, é possível solicitar à Alexa para tocar músicas, definir alarmes, informar a previsão do tempo, ler notícias, realizar chamadas e responder a qualquer pergunta que o usuário tiver. O Echo Pop também pode controlar dispositivos de casa inteligente compatíveis, como ligar o ar-condicionado ou apagar a luz.



2- Fone de ouvido sem fios



Para as mães que costumam praticar atividade física, como treinar em academia ou sair para corrida, fones de ouvido esportivos são perfeitos. Modelos como o JBL Endurance Race, que funcionam por Bluetooth, possuem um ajuste ergonômico que proporciona melhor vedação e estabilidade para fazer movimentos, além de 30 horas de duração de bateria, o que possibilita ouvir música por horas, sem atrapalhar o exercício.

3 - Câmera instantânea



Hoje em dia é muito comum tirarmos fotos que ficam apenas na galeria do aparelho celular e nunca são reveladas. Por isso, câmeras instantâneas são perfeitas para registrar memórias especiais com a família de um jeito diferente, já que imprimem as fotos no mesmo momento que são tiradas. Com um design compacto e charmoso, são uma boa opção para passeios e viagens.



4- Kindle



Para leitoras assíduas, o Kindle é uma alternativa prática e econômica. O aparelho é leve, compacto e tem uma iluminação embutida ajustável, ou seja, dá para ler em qualquer hora e lugar. O modelo da 11ª Geração tem uma bateria estendida que dura até 6 semanas e conta com 16 GB de armazenamento, o que cabe milhares de livros. Esse presente é capaz de conquistar até pessoas acostumadas a ler somente livros físicos.



5 - Smartwatch



Os smartwatches, ou relógios inteligentes, possuem vários recursos chamativos que vão muito além de marcar a hora. Dentre suas funções está receber ligações, mensagens, monitorar funções de saúde e até realizar pagamentos. No mercado atual, existe uma diversidade de modelos que, além de úteis, funcionam como acessórios estilosos. Os destaques vão para o Apple Watch, o Samsung Galaxy Watch, o Xiaomi Mi Band e o Amazfit.