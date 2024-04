Descubra como surgiu a celebração do Dia das Mães

Essa guerra civil ocorreu entre 1861 e 1865 entre a União e os Confederados e teve como pano de fundo as divergências sobre a escravidão de negros no país. O presidente Abraham Lincoln (foto) era abolicionista e liderou a luta contra estados do Sul que eram separatistas e escravocratas. O Norte venceu, os EUA mantiveram a sua unidade e a escravidão acabou.