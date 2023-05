Dia das Mães no Brasil: origem, evolução e comércio ao longo dos anos

O Dia das Mães, celebrado no segundo domingo de maio, tem suas raízes nos Estados Unidos, onde começou em 1914 como uma homenagem religiosa. No Brasil, a data foi oficializada em 5 de maio de 1932 pelo decreto 21.366.



A celebração teve início nos EUA, quando Anna Jarvis homenageou sua mãe, ganhando notoriedade e levando o presidente Woodrow Wilson a promulgar uma lei estabelecendo a data em homenagem às mães.





No Brasil, as primeiras comemorações ocorreram em 1919 no Rio de Janeiro, promovidas pela Associação Cristã de Moços (ACM).



Em São Paulo, a data foi celebrada pela primeira vez em 1921, também organizada pela ACM. Inicialmente, a celebração tinha um caráter familiar, conforme mostra um anúncio de 27 de abril de 1949 da Confederação das Famílias Cristãs.



Na época, as famílias se reuniam em torno da mãe e lhe ofereciam flores, além de participarem de missas e palestras.





A tradição de presentear as mães começou a surgir entre o final dos anos 1940 e o início dos anos 1950.