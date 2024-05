O Dia das Mães é uma das principais datas para o comércio no ano, conhecida por ser a que mais aquece o comércio nos primeiros meses do ano. Em 2024, os consumidores pretendem provar mais uma vez essa premissa, isso porque, neste ano, 79% deles pretendem presentear as mães. Os dados são da pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).

As roupas são a principal preferência dos belo-horizontinos para a data. Além disso, 84,8% pretendem passar o próximo 12 de maio com os familiares. “O Dia das Mães é uma data carregada de muito afeto e as pessoas fazem questão de presentear as mães, as esposas e as sogras. Em termos de varejo, é a principal data comemorativa do primeiro semestre e é um aquecimento para o segundo”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

Movimentação para as compras

As compras de última hora nesse ano não são a primeira opção dos consumidores – dois terços (67,7%) pretendem se planejar para escolher o presente na semana que antecede a data. As lojas de rua são a escolha favorita de parte considerável dos consumidores, mas as compras na internet (23,4%), seguido dos shoppings (22,8%), também são opções apontadas pelos que pretendem gastar neste ano.

Para escolher o que comprar, alguns tópicos serão considerados como o desejo da pessoa a ser presenteada (51,3%), a necessidade do homenageado (28,5%), a qualidade do produto (10,1%), o desconto e/ou preço do produto (8,9%), a recomendação de amigos (0,6%) e a facilidade de compra e entrega (0,6%).

Além das roupas, os consumidores também pretendem gastar em cosméticos, calçados ou acessórios. Apesar das expectativas dos comerciantes, cada pessoa pretende investir em ao menos um presente com o valor de R$ 179,11.



Oportunidade para reunir a família

A data também é uma oportunidade para as famílias se reunirem e aproveitarem um tempo de qualidade juntas. A maior parte pretende fazer um almoço de dia das mães, mas opções como ir a um restaurante e viajar também estão sendo consideradas.

Para os gastos, o pagamento digital é a opção favorita, seja por meio do pix ou do cartão a vista. Segundo Ana Paula, economista do CDL/BH, isso representa uma mudança no comportamento dos consumidores. “Em comparação ao ano passado, notamos que o uso do PIX como forma de pagamento aumentou, assim como o pagamento à vista no cartão de crédito. Isso nos mostra que os consumidores estão evitando o endividamento e cada vez mais adeptos à digitalização do dinheiro, já que o uso da moeda em espécie nesta data recuou de 22,5%, em 2023, para 13,3%, em 2024”, ressalta.

