Briga acaba em mortes durante festa de casamento no interior de MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Dois homens, de 28 de 57 anos, foram mortos a tiros durante uma briga em uma festa de casamento cigano no distrito de Pinheiro Grosso, em Barbacena, no Campo das Vertentes, na noite dessa sexta-feira (4/4). O duplo homicídio aconteceu em um sítio localizado na rodovia MGC-265. A Polícia Civil disse neste sábado (5/4) que vai investigar o caso.

A Polícia Militar recebeu o chamado via 190 às 18h50, quando foi relatado pelo denunciante que havia ocorrido uma briga generalizada no local, resultando em disparos de arma de fogo. O espaço havia sido alugado para a celebração do casamento. O noivo é de Barbacena e a noiva é de Conselheiro Lafaiete.

Assim que os militares chegaram ao local, as vítimas já tinham sido levadas por participantes da festa para o Hospital Regional de Barbacena, onde as mortes foram confirmadas.

Em diligências na unidade de saúde, a polícia conversou com uma testemunha. Ela relatou que todos estavam no galpão principal, onde ocorria a festa, quando teve início uma confusão no local, sendo possível ouvir um disparo de arma de fogo.

Nesse momento, todos correram para a área externa e essa testemunha disse que viu um dos homens que morreu empurrando o outro próximo à área do estacionamento. Na sequência, conforme o relato, ocorreram algumas “faíscas” decorrentes de novos disparos. A testemunha, quando se aproximou, visualizou as duas vítimas caídas no chão, uma de frente para a outra. Ainda conforme esse depoimento, os homens estariam bêbados.

A polícia ouviu várias outras pessoas que estavam no local, incluindo parentes dos noivos, mas ninguém soube explicar o que teria causado a discussão entre as vítimas.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse neste sábado que encaminhou a perícia ao local do duplo homicídio para realizar a coleta de vestígios que irão subsidiar a investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Os corpos serão removidos ao Posto Médico-Legal, onde serão submetidos a exames. A PCMG esclarece que instaurou procedimentos para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia”, informou em nota.