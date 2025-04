Prefeito de Patos de Minas é eleito presidente da AMM

Repórter de Política do Estado de Minas desde 2022, mas também escrevendo para Economia, Esportes e até Gerais. Formado pela PUC Minas, passou pelas redações do jornal O Tempo; Jornal do Brasil e TNT Sports, os últimos no Rio de Janeiro.

O prefeito de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, Luís Eduardo Falcão (Novo), foi eleito nesta sexta-feira (4/4) novo presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM) ao receber 361 votos. O concorrente, o ex-prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, e agora ex-presidente, Dr. Marcos Vinícius Bizarro, (sem partido) angariou 288 votos.

"Nosso compromisso é com todos os 852 municípios de Minas Gerais, a AMM não é lugar de briga, é lugar de soluções e união. Meu primeiro compromisso é voltar o estatuto ao normal não permitindo que ex-prefeitos sejam candidatos, e vou voltar a um mandato de dois anos, reduzir meu próprio mandato", anunciou Falcão, eleito para um mandato de três anos.

O chefe de Executivo patense se comprometeu a trazer os prefeitos para uma participação mais ativa na associação, principalmente nas decisões que envolvam a destinação de recursos financeiros, e a aumentar a transparência, abrindo os contratos firmados pela AMM.

Falcão, que vai tomar posse no início de maio, agradeceu ao apoio de prefeitos, deputados federais e estaduais e senadores, mencionando os nomes de Carlos Viana (Podemos), que esteve presente, e de Cleitinho Azevedo (Republicanos).

Curiosamente, Falcão não teve o apoio do principal nome do seu partido no Estado. O governador Romeu Zema (Novo) elogiou a gestão de Bizarro. A tentativa de eleição do ex-prefeito, segundo fontes, recebeu apoio maciço de figuras próximas ao governador.

A grande maioria dos presentes, ao fim do prazo de votação, usava, além de adesivos com o nome do patense, camisas com o lema "Prefeito vota em prefeito", em provocação ao ex-prefeito fabricianense. O trecho "você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão", da música "Vou Festejar", cantada por Beth Carvalho, também foi entoada por apoiadores da chapa vencedora.

O senador Carlos Viana afirmou que vai apresentar, na próxima semana, um projeto de lei para permitir que apenas prefeitos em exercício possam assumir o comando de associações da categoria.

"Se não houvesse essa possibilidade de um ex-prefeito ser candidato, nós não teríamos duas chapas. Haveria uma unidade maior do grupo. (...) Um ex-prefeito foi eleito durante mandato, deu a contribuição, e, a meu ver, já está na hora de deixar para que um novo chegue dando uma oxigenada no setor", afirmou Viana.

No momento, a AMM conta com 818 prefeituras, representando mais de 95% das cidades mineiras.

A chapa eleita tem a seguinte composição:

Presidente — Patos de Minas — Luis Eduardo Falcão (Novo)

1° Vice-presidente — Iguatama — Lucas Vieira Lopes (Avante)

2° Vice-presidente — Governador Valadares — Coronel Sandro (PL)

3° Vice-presidente — Janaúba — José Aparecido Mendes Santos (PSD)

4° Vice-presidente — Visconde do Rio Branco — Fabinho Antonucci (Republicanos)

1° Secretário — Machado — Maycon Willian (PP)

2° Secretário — Novo Cruzeiro — Viviane Barbosa Pena (PSD)

1° Tesoureiro — Mariana — Juliano Duarte (PSB)

2° Tesoureiro — Diamantina — Gerson Bulgarelli (MDB)