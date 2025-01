Zema vai se estrepar se entrar na disputa da AMM

Bastou o governo Zema entrar na briga pelo comando da Associação Mineira dos Municípios (AMM), ainda que pela via da pacificação, para que o tiro saísse pela culatra. Poucos dias depois, dois prefeitos aliados gravaram vídeos lançando e reafirmando as candidaturas, ao mesmo tempo que rejeitaram a composição.

O atual vice-presidente da AMM e prefeito reeleito de Patos de Minas (Alto Paranaíba), Luiz Falcão (Novo), descartou o entendimento e defendeu a renovação da gestão da qual participa. O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo de Morais, fez o mesmo em defesa de sua região (Sudoeste). Os dois querem disputar contra a candidatura de reeleição do atual presidente, Marcos Bizarro (PL), ex-prefeito de Coronel Fabriciano.





Sem habilidade política para lidar com conflitos, o governo recuou à medida em que o prefeito do mesmo partido dele ignorou a proposta. Com as derrotas consecutivas, o governo já deveria ter entendido que não deve se meter em disputas alheias.

Outro tiro pela culatra

Ao ser abordado pelo vice-prefeito Álvaro Damião (União), o vereador Osvaldo Lopes (Republicanos) decidiu votar em Juliano Lopes (Podemos) a presidente da Câmara de BH. Lopes justificou o voto como protesto às ameaças de Damião, segundo disse, para que votasse no candidato dele, Bruno Miranda (PDT).

Lago de Furnas: nova tragédia

Começa hoje, no Lago de Furnas, em São José da Barra (Sudoeste), a operação dos bombeiros para resgatar o corpo de José Eugênio da Silva, de 75 anos. No último domingo, dentro de seu carro, ele caiu no lago, quando fazia a travessia da balsa.

A medida foi adotada pelo comando da corporação após apelos de lideranças políticas locais. Sobrinho da vítima e vereador de Capitólio (município vizinho), Renato José da Silva, gravou vídeo nas redes sociais, solicitando ao governo do estado, além do socorro imediato, que equipe as balsas de condições de segurança impeçam ocorrências trágicas como essa.



De acordo com o sonar da Marinha, o corpo está a mais de 50 metros de profundidade, o que requer mergulhadores e equipamentos especializados não disponíveis na região. Em todo o estado, só existem seis bombeiros treinados para o tipo de mergulho.

Além disso, faltam recursos, cerca de R$ 6 mil, que serão rateados entre os municípios vizinhos, para bancar a mistura de oxigênio e nitrogênio e garantir a segurança dos bombeiros nessas condições. A família está revoltada com a falta de segurança das balsas e de suporte aos bombeiros para emergências como essa.

Praça Sete tombada

Vem da Assembleia Legislativa a possibilidade de proteger a Praça 7 de Setembro, no Centro de BH, contra a descaracterização pretendida pela Câmara.

Por meio da influência do capital especulativo, os vereadores aprovaram, no final de 2024, projeto que transforma a praça numa espécie de “times square”. A iniciativa é da deputada Beatriz Cerqueira (PT), que protocolou, no mês passado, projeto que inclui a Praça Sete no rol dos bens culturais protegidos pelo Estado.

Cabeça dura

Após queda no banheiro que o deixou desacordado por horas, no fim do ano, o deputado estadual Professor Cleiton (PV) está, como disse, plenamente recuperado e sem sequelas. “Passou o susto e a inveja do presidente Lula”, brincou, referindo-se ao acidente semelhante com o petista em outubro passado. “Zema pode me aguardar que o cabeça dura voltará mais firme na oposição”, afirmou.