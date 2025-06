Grande BH: suspeito de tráfico de drogas morre após perseguição

Um homem de 28 anos morreu, e uma mulher, de 19, ficou ferida, em uma colisão entre um carro e um ônibus escolar, na tarde desta quarta-feira (18/6), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na Avenida Dionizio Gomes, no Bairro Veneza. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), as duas vítimas que estavam no carro eram gerentes do tráfico de drogas nos bairro Florença e São Genaro. O condutor do coletivo não sofreu ferimentos

Segundo a Polícia Militar, o carro, um Fiesta, vinha sendo monitorado desde 8 de junho, após uma interceptação em Esmeraldas, na Grande BH.

O veículo foi localizado, nesta quarta-feira, trafegando na Avenida Dionizio Gomes, sentido Esmeraldas.

Os militares abordaram a dupla, mas o condutor, de 28 anos, fugiu em alta velocidade, entrando na contramão e atingindo um ônibus escolar, por volta das 14h. No ônibus, encontrava-se apenas o motorista, de 47, que não sofreu ferimentos.

Imagens do local mostram o veículo de cor preto tombado no meio da via.

O condutor do Fiesta ficou preso as ferragens e chegou a ser socorrido, mas morreu.

A vítima de 19 anos foi socorrida com ferimentos e está internada.

Ainda de acordo com a PMMG, dentro do carro foram encontrados dois aparelhos celulares e um documento, que não pertencia ao casal, mas sim a outra pessoa, com mandado de prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata