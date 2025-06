Um novo formato de acolhimento de brasileiros deportados dos Estados Unidos foi anunciado nesta quarta-feira (18/6). A informação foi dada pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, em Belo Horizonte. O comunicado trata das operações de acolhimento, já que próximo voo com repatriados chega neste sábado (21/6), em Fortaleza.

A logística será organizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) em parceria outros ministérios e com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e os governos dos estados do Ceará e Minas Gerais.

O anúncio da ministra inclui a atualização do fluxo de repatriados em território nacional, que não contará mais com o apoio dos voos da Força Aérea Brasileira (FAB). Segundo ela, a atual estrutura de acolhimento será mantida, assim como o Posto Humanizado no aeroporto de Confins para atender aos repatriados.

Quando chegarem, os repatriados serão recebidos por uma estrutura de acolhimento que inclui alimentação, kits de higiene e apoio psicossocial. Além disso, nesse atendimento, as pessoas que precisarem são encaminhadas para outros órgãos, como a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério das Relações Exteriores, o Sistema Único de Saúde (SUS). Em casos de acolhimento especializado, destinados a PCDs, população LGBTQIA+ e idosos, os atendimentos são direcionados dentro do próprio MDHC.

Cada indivíduo será acolhido pela equipe do governo federal, que vai realizar a triagem e a destinação final dos brasileiros em voos comerciais e transportes rodoviários com apoio da ANTT e de empresas parceiras.

O Brasil recebeu 892 pessoas repatriadas em dez operações. O primeiro voo ocorreu no dia 7 de fevereiro, depois em 21 de fevereiro, 15 e 28 de março, 11 e 25 de abril, 9 e 24 de maio e 7 de junho sob a coordenação de diferentes órgãos federais

Minas Gerais foi o estado que mais recebeu repatriados, seguido de Rondônia, São Paulo, Goiás e Pará. Grande parte dos indivíduos morou por períodos curtos nos Estados Unidos, especialmente nos estados de Massachusetts, Texas, Flórida e Nova Jersey — regiões que concentram grupos de brasileiros migrantes

Perfil dos repatriados

Conforme divulgado pelo MDHC, a maioria dos repatriados que chegaram ao Brasil, eram homens, com idades entre 18 e 39 anos.

No retorno, eles expressaram o desejo de se reinserir no país, entrar no mercado de trabalho ou voltar a estudar. Mais de 80% das pessoas trabalhavam mais de oito horas por dia em contextos muitas vezes precários.

Maus-tratos em voo

Em fevereiro, os imigrantes deportados que chegaram a Confins, em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), relataram abusos e comportamento violento de autoridades norte-americanas em voo anterior fretado pelo governo dos EUA, que saiu da Luisiana e pousou em Fortaleza.

Segundo relatos, os brasileiros viajaram com algemas nos pés e nas mãos. Os deportados ainda relataram falta de ar e pessoas passando mal, inclusive mulheres e crianças, além de dificuldades na permissão para ir ao banheiro e conseguir se alimentar ou beber água.

Além disso, houve uma tensão na aeronave devido ao fato de que, segundo os brasileiros, houve agressões por parte dos agentes americanos durante o voo de repatriação.