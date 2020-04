Coronavírus: restauradora mineira deixa Portugal em voo de repatriação

Muitos brasileiros ainda aguardam contato do Consulado para voltar ao Brasil (foto: Arquivo pessoal) Cerca de 30 brasileiros que estavam em Lisboa à espera de um voo de retorno ao Brasil conseguiram finalmente embarcar nesta quinta-feira (30). Entre eles estava a restauradora mineira Samya Gabriela Gonçalves, de 33 anos. O grupo aguardava pelo retorno ao país desde o último sábado (25). A volta para casa foi viabilizada num voo de repatriação organizado pelo Consulado do Brasil em Portugal.





A mineira contou que viveu momentos de apreensão. “Foi difícil. Para se ter uma ideia, tivemos de sair correndo no aeroporto para entrar no avião. Foi tudo corrido, em cima da hora. Mas, felizmente, deu certo”, diz Samya Gabriela.





Já Gislane Esteves Silva, de 62 anos, não teve a mesma sorte. Embora não estivesse na lista do voo de repatriação, ela foi ao Aeroporto de Lisboa na tentativa de embarcar, mas não foi autorizada.





“Eu me levantei cedo. Fui de madrugada para o aeroporto para tentar pelo menos conversar com o pessoal do Consulado do Brasil. Mas não consegui. A polícia portuguesa me impediu. Não sei mais o que fazer. Meus netos, os dois que crio, sendo um deles com necessidades especiais, estão no Brasil precisando de mim. Já tentei de tudo, inclusive ir ao Consulado, mas está sempre fechado. Mando mensagens pelas redes sociais, mas não respondem. É um sofrimento”.





Assim como Gislane, outros 12 brasileiros foram ao aeroporto tentar embarcar, mas acabaram barrados.