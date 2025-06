Criança atira três vezes em si mesma com arma de pressão do pai

Um menino de três anos se feriu com três tiros de uma arma de pressão do pai, na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa terça-feira (17/6). A arma estava no armário do quarto do responsáveis pela criança.

A Polícia Militar (PMMG) registrou a ocorrência e encaminhou o caso para acompanhamento do Conselho Tutelar.

A mãe da criança foi quem percebeu que o filho tinha se ferido. Ela tomava banho quando ouviu o barulho dos disparos. Ao sair do banheiro, percebeu que o filho estava com a arma de pressão e machucado.

O filho conseguiu pegar a arma de pressão usando um banco para alcançá-la no guarda-roupas.

A criança foi levada a um hospital particular de Patos de Minas. O menino tinha duas esferas metálicas alojadas no braço esquerdo e um ferimento na região abdominal, mas que não resultou em perfuração.

O pai da criança estava a trabalho em outra cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).