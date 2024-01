O volume de chuvas que caiu nas últimas desde as primeiras horas desta quinta-feira (4/1) já alcançou quase 30% do esperado para todo o mês de janeiro na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, a regional acumulou 99,1 milímetros (mm), o que representa 29,9% da média climatológica do mês, que é de 330,9 mm.

Para se ter uma ideia, caiu mais água nessas 24h citadas acima do que historicamente cai em BH em quatro meses somados. O acumulado de maio, junho, julho e agosto, juntos, chega a pouco mais de 60% do volume que atingiu a Região Centro-Sul das 00h até às 21h desta quinta-feira (4/1).

Vale reforçar que a comparação é válida apenas a título de ilustração, já que os meses entre abril e setembro são conhecidos justamente pela estiagem. A regional, assim como outras cinco, está em alerta para risco geológico moderado, devido as precipitações dos últimos dias.

A exemplo da regional Pampulha, que, nos últimos quatro dias, já registrou 51% da chuva para o mês, a Centro-Sul também está prestes a bater a metade. Até o momento, choveu 154,1 mm, ou seja, 46,6% do acumulado esperado para o período. Janeiro é historicamente o segundo mês mais chuvoso em Belo Horizonte, atrás apenas de dezembro.

Na sequência, vêm a regional Noroeste com 139,6 mm (42,2%); Barreiro, com 120,6 mm (36,4%); Oeste, com 107,8 mm (32,6%); Norte, com 129,6 mm (38%); Pampulha, com 128,4 mm (38%); Oeste, com 107,8 mm (32,6%) e Venda Nova, com 104 mm (31,4%).

Veja o volume de chuvas em BH nas últimas 24h:

Pampulha: 168,6 (51%)

Centro-Sul: 154,1 (46,6%)

Noroeste: 139,6 (42,2%)

Barreiro: 120,6 (36,4%)

Oeste: 107,8 (32,6%)

Venda Nova: 104 (31,4%)

Leste: 73,6 (22,2%)

Nordeste: 59,2 (17,9%)

Norte: 56,6 (17,1%)

Veja as médias históricas de chuva em BH por mês:

Janeiro - 330,9 mm

Fevereiro - 181,4 mm

Março - 198 mm

Abril - 74,7 mm

Maio - 28,1 mm

Junho - 9,7 mm

Julho - 7,9 mm

Agosto - 14,8 mm

Setembro - 55,5 mm

Outubro - 104,7 mm

Novembro - 239,8 mm

Dezembro - 339,1 mm