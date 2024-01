Em apenas quatros dias, a Pampulha já registrou quase metade do volume de chuva esperado para todo o mês de janeiro. Segundo a Defesa Civil, a regional acumulou 158,4, o que representa 47,9% da média climatológica do mês.

A Região Noroeste é a segunda com o maior volume de chuva até agora, com 122 mm, o que representa 36,9% do acumulado esperado para janeiro. A média climatológica de janeiro é 330,9 mm.

Acumulado de chuva em Janeiro*

Barreiro: 77,2 (23,3%)

Centro Sul: 86,8 (26,2%)

Leste: 57,2 (17,3%)

Nordeste: 55,4 (16,7%)

Noroeste: 122 (36,9%)

Norte: 53 (16%)

Oeste: 85,2 (25,7%)

Pampulha: 158,4 (47,9%)

Venda Nova: 98,2 (29,7%)

Válido até 05h30 do dia 04/01*

Na manhã desta quinta-feira (4/1), a Defesa Civil atualizou o alerta para risco geológico na capital. Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte nas regionais Venda Nova, Centro-Sul e Oeste e moderado nas regionais Pampulha e Noroeste até a próxima segunda-feira (8/1).

A prefeitura recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Caso observe alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em caso de emergência, ligue para a o Corpo de Bombeiros Militar (193).