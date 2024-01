Um homem, de 28 anos, foi preso nessa quarta-feira (3/1) por agredir e matar outro homem, de 35 anos, em agosto de 2023, em Januária, no Norte de Minas.

Segundo a Polícia Civil, a vítima caiu em uma emboscada e foi agredida com socos e pedradas. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas morreu pouco depois.

As investigações apontaram que, no dia do crime, a vítima estava com os amigos se divertindo, inclusive chegou a fazer postagens desses momentos em redes sociais. Ao retornar para casa, o homem foi surpreendido pelo suspeito e sofreu diversas agressões.

De acordo com o delegado Farley Guedes, responsável pelo caso, a investigação apontou que a motivação do crime está relacionada com dívida de drogas e desavenças pessoais existentes entre a vítima e o suspeito de quando estavam presos.

Concluído o inquérito pela PCMG, o procedimento foi remetido à Justiça com representação pela prisão do investigado.

O suspeito foi localizado nessa quarta e, após cumprido o mandado na Delegacia de Plantão, encaminhado ao sistema prisional.