A inauguração de uma lanchonete precisou ser adiada por causa do temporal que atingiu Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/1). A abertura do estabelecimento, localizada na Rua Dr. Álvaro Camargo n° 811, Bairro São João Batista, Região de Venda Nova, estava marcada para esta quarta-feira (24), porém, a loja foi tomada pela água da enchente, que acabou trazendo sujeira e destruindo alguns eletrodomésticos.



Thiago Faria de Assis estava limpando a lama presente no local na manhã desta quarta. O proprietário da lanchonete disse que a água chegou a um metro de altura. “Teve uma geladeira de R$ 2.500, uma cervejeira, que até agora eu não consegui ver se vai funcionar ou não, e uma outra geladeira. Acredito que aproximadamente o prejuízo total foi de uns R$ 10 mil”, afirma.



Thiago diz que não esperava que fosse ocorrer algo parecido com a loja, porque nos últimos anos nada parecido aconteceu na região. Agora o empresário planeja o futuro. “Toda minha reserva estava aqui e eu já tinha que começar a trabalhar para ter um retorno para suprir os gastos. Acho que nem vou ficar mais nessa loja, vou ter que procurar um outro lugar para trabalhar ou talvez arrumar uma loja com um prazo maior no aluguel e mais estruturada, e que me dê condições de começar sem tanto investimento”, conta.



Em outro ponto da Rua Dr. Álvaro Camargo, o borracheiro Vani Pereira dos Santos estava limpando as sujeiras trazidas pela chuva para a borracharia. Ele diz que já passou por mais de seis enchentes no local. “E olha que estou aqui só há oito anos”, diz.

Além do comércio, que teve as geladeiras queimadas, José Xavier Arcanjo teve prejuízo dobrado, porque o carro que estava em frente ao seu bar foi tomado pela água. Ele estipula que o prejuízo mínimo é de R$ 8 mil.

Carro e bar do José Xavier Arcanjo foram atingidos pela enchente Jair Amaral/EM/D.A.Press



“Encheu tudo aqui ontem, deu 60 cm na parede de fora a fora, até dentro do banheiro. As geladeiras queimaram tudo. Hoje as portas estão fechadas, não tem como, estou só na limpeza. Meu carro está estragado aqui na frente, cheio de lama e água dentro do motor”, ressalta.