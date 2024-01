A reportagem do Estado de Minas percorre as ruas da capital para ver os estragos causados pela chuva dessa terça-feira (23/1).

No cruzamento das ruas Tito Botelho Martins e Centauro, no Bairro Santa Lúcia, uma árvore caiu, derrubou uma placa e está ocupando uma parte da rotatória, exigindo cautela dos motoristas. Já na rua Cláudio Manoel, no centro da cidade, a queda de outra árvore ocupa parte da rua, fazendo com que os carros desviem pelas duas laterais para trafegar.

Os danos e prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Várias residências nas regiões Centro-Sul, Oeste, Nordeste e Pampulha ficaram sem energia elétrica por causa da tempestade. O temporal deixou ruas e avenidas alagadas, pessoas ilhadas e árvores caídas.