Equipes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recolheram mais de 115 toneladas de lixo, depois da forte chuva que atingiu a cidade na noite dessa terça-feira (23/1). O trabalho feito em conjunto pela Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) e Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) contou com mais de 450 profissionais empenhados em liberar as vias, recolher entulhos, galhos e troncos de árvores e desobstruir e limpar bocas de lobo.

Entre os principais resíduos recolhidos estavam folhas, galhos, entulho e lama. Segundo a SLU, 22 equipes com cerca de 250 garis participaram da ação. Além disso, foram usados 27 caminhões, sendo cinco pipas e uma máquina pá-carregadeira. Equipes de varrição também atuaram em toda a cidade para a minimização dos impactos.

De acordo com a PBH, as regionais que mais demandaram limpeza foram a Centro-Sul (50 toneladas), Pampulha (26,5 toneladas), Venda Nova (20 toneladas), Noroeste (6 toneladas) e Oeste (1,5 toneladas).

Já a Suzurb mobilizou 208 engenheiros, técnicos e encarregados e cerca de 30 máquinas, entre retroescavadeiras, caminhões pipa, caminhões munk, caminhões básculas e hidrojatos.

Limpeza nas regionais

Na Região Centro-Sul, equipes trabalharam na limpeza da Avenida Prudente de Moraes, Ruas Cônsul Cadar e Joaquim Murtinho, além das bocas de lobo nos Bairros São Bento, Cidade Jardim e Santo Antônio. Equipes de manutenção de árvores recolheram galhos, troncos e resíduos de 35 árvores afetadas com a tempestade.

Na Pampulha, os serviços se concentraram na limpeza das vias próximas à Avenida Professor Clóvis Salgado com caminhões-pipa e desobstrução de bocas de lobo. As ações se concentraram nos Bairros Bandeirantes e Santa Terezinha. Uma equipe de 27 pessoas usou dois caminhões-pipa e duas retroescavadeiras para limpar 17 vias e desobstruir 65 bocas-de-lobo.

Em Venda Nova, os trabalhos se concentraram na limpeza da Avenida Vilarinho com Rua Doutor Álvaro Camargos. Já na Região Oeste, as equipes se concentraram na limpeza de bocas de lobo nas Avenidas Francisco Sá e Silva Lobo, próximo ao viaduto da Avenida Amazonas, e na retirada de resíduos de árvores no Buritis. Pontos de alagamento na Região Leste tiveram desobstrução e limpeza de bocas de lobo, como nas Avenidas dos Andradas e Silviano Brandão, Via 710 e Rua Felipe Camarão, no Horto.