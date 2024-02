A cobrança no estacionamento rotativo em Belo Horizonte vai funcionar normalmente nesta quarta-feira de Cinzas (14/2). Segundo a BHTrans, os motoristas que estacionarem os carros ou motocicletas nas ruas da capital precisarão pagar pelo rotativo normalmente, até às 18h, como num dia útil.

No entanto, como a capital mineira possui 10 aplicativos oficiais para a compra de crédito eletrônico, é bom ficar atento. Conforme a reportagem do Estado de Minas apurou, o app Zul+, um dos mais usados, não está cobrando o rotativo na manhã desta quarta (14/2). Neste caso, os motoristas adeptos do Zul+ correm risco de serem multados. A Prefeitura de Belo Horizonte, questionada a respeito, reforça que o uso do rotativo é obrigatório no dia de hoje.

A reportagem do Estado de Minas apurou que um dos aplicativos oficiais pela PBH não está cobrando rotativo na manhã desta quarta-feira (14/2) Reprodução/Zul+

O Estado de Minas entrou em contato com o Zul+, mas ainda não teve retorno.



O que é o rotativo?

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) , o estacionamento rotativo é uma forma de democratizar as vagas de estacionamento para veículos. O sistema é implantado onde a quantidade de veículos que necessitam estacionar é maior que o número de vagas disponíveis, aumentando a oferta nas regiões de grande concentração de comércio, serviços e lazer, oferecendo aos motoristas mais oportunidades de estacionar.

A ideia é contribuir para melhorar a qualidade de vida, com o aumento da fluidez do trânsito. A proposta do rotativo é multiplicar a utilização das vagas para veículos. No total, são 22.144 vagas físicas na capital mineira que, segundo a PBH, quando respeitado o tempo de permanência máximo, se transformam, pela rotatividade, em 102.842 oportunidades de estacionamento em 867 quarteirões da capital.

Como funciona

O sistema de estacionamento rotativo de BH funciona de segunda à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, sendo que em alguns locais o uso do crédito eletrônico não é exigido aos sábados.

Na Estação Pampulha, excepcionalmente, o rotativo funciona de segunda à sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h. No Parque das Mangabeiras funciona diariamente de 8h às 17h, exceto às segundas-feiras.

O motorista para em uma dessas áreas, cuja placa regulamenta o tempo máximo de permanência (1h, 2h, 5h ou 12h), e aciona o crédito digital, seja por meios dos apps ou em um posto de venda.

Nos aplicativos é possível cadastrar quantas placas de veículos desejar, mas só duas placas poderão ser ativadas num mesmo momento. Todos os usuários terão 30 minutos de bônus por cada crédito adquirido.