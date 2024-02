A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para a possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte durante as próximas três horas desta quarta-feira (14/2). Durante a manhã, o órgão também emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento até as 8h da quinta (15/2).

De acordo com o comunicado, o volume das chuvas deve ficar entre 20 a 40 mm, e as rajadas de vento em torno de 50km/h. A tarde de quarta foi de umidade relativa do ar elevada, chegando a 39% no início do período.

A previsão para quinta é de céu fique nublado a parcialmente nublado com chuvas que podem ser fortes, com raios e trovoadas a qualquer hora e rajadas de vento ocasionais.

A umidade deve ficar ainda mais alta: a previsão de umidade relativa do ar mínima é de cerca de 50%, e máxima de 98%, na parte da tarde. Os termômetros devem oscilar entre 19°C e 28°C.