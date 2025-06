MG: homem é preso por mutilar e matar burro

Um burro foi mutilado e morto por um homem, nessa terça-feira (17/6), em Prata, no Triângulo Mineiro. O animal havia se recusado a obedecer as ordens do dono. O suspeito foi preso por maus-tratos.



O crime ocorreu no assentamento Sidamar, na zona rural do município. O animal foi morto com golpes de marreta na cabeça, mas o suspeito não teria ficado satisfeito e cortou o pescoço e decepou o órgão genital do burro.



O homem foi denunciado por vizinhos do assentamento e ao, ser confrontado pela Polícia Militar, disse que o burro o teria contrariado, e, por isso, ele perdeu o controle.



A PMMG o enquadrou no crime de maus-tratos, com resultado de morte, agravado pelo uso de meio cruel.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia