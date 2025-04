Acidente bloqueia o trânsito da BR-116 na manhã desta segunda (28)

Um acidente envolvendo um carro e uma moto bloqueia o trânsito nos dois sentidos da BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri em Minas Gerais, na manhã dessa segunda-feira (28/4). Motoristas relatam tráfego está totalmente parado no trecho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu próximo ao Posto Periquito 2, na região de Itambacuri, por volta das 8h.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo na pista da contramão, com combustível espelhado pela pista e um capacete de motociclista. Até o momento, não se tem informações sobre feridos.

As equipes da PRF atuam no local e ainda não há previsão de liberação da rodovia.