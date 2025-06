Campanha ‘Salve a Julinha’ alerta para doença hereditária rara

No fim de 2024, os pais da mineira Júlia Pontes Teixeira Domingues, de 4 anos, foram surpreendidos com o diagnóstico de Lipofuacinose Ceroide Neuroral tipo 7 (CLN7), uma variação rara da Doença de Batten. Hoje, eles lutam para arrecadar R$ 18 milhões com o objetivo de realizar o tratamento que pode frear a doença da filha nos Estados Unidos.

A enfermidade é hereditária e rara, afetando crianças pequenas. Nesta segunda-feira (9/6), se comemora o Dia Internacional sobre a Doença de Batten, também chamada de Lipofuacinose Ceroide Neuroral, condição causada por mutações genéticas que afetam o funcionamento dos neurônios, levando à perda progressiva de habilidades motoras e cognitivas.

Existem 14 tipos conhecidos de Lipofuacinose Ceroide Neuroral. A enfermidade é ultrarrara, com incidência em um a cada 200 mil nascidos vivos. No caso de Júlia, diagnosticada com uma variação incomum da Doença de Batten, existem menos de 100 casos no mundo.

Ao EM, a psicóloga Rosana Marques, que atua na instituição em que Júlia estuda, explica que os primeiros sintomas podem surgir entre os dois e quatro anos de idade das crianças. A profissional alerta que os sinais são atraso no desenvolvimento, dificuldades motoras e convulsões.

Ela conta que foi chamada pela equipe pedagógica do colégio para observar a Julinha. Durante esse tempo, percebeu que ela tinha dificuldades no desenvolvimento da comunicação, socialização e autonomia. “Um ponto importante foi que, mesmo com pessoas conhecidas de fora da escola, ela não conseguia se comunicar no ambiente escolar. Também passou a apresentar dificuldade com movimentos corporais simples durante músicas e brincadeiras motoras.”

A profissional destaca a importância da escola na observação de seus alunos para possíveis diagnósticos. “Foi fundamental essa identificação precoce para que a gente chamasse os pais e que eles trouxessem as informações que também já estavam observando para encaminhar para o pediatra e para as outras avaliações dos especialistas.”

Campanha 'Salve a Julinha'

Em janeiro deste ano, a família, que mora em São Domingos da Prata, na Região Central do estado, passou a compartilhar a história de Julia nas redes sociais. O perfil @salveajulinha conta toda a trajetória da criança, que está em busca de arrecadar a quantia necessária para ter acesso à medicação que pode frear a doença.

Ainda não há cura para a enfermidade. Porém, um centro médico da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, desenvolveu um medicamento que precisa de investimento para concluir a terceira fase dos testes de aplicação. Com a arrecadação de R$ 18 milhões, Julinha poderá ser incluída no estudo, podendo ser ajudada e contribuir no desenvolvimento do estudo.

Até o momento, a campanha ‘Salve a Julinha’ arrecadou R$ 11 milhões. A família tem realizado, há mais de seis meses, algumas ações para arrecadar o valor total, com eventos beneficentes e rifas.

Quem deseja contribuir pode realizar doações por meio da chave pix doe@salveajulinha.com.br. A família de Julinha também destaca a importância de compartilhar a campanha nas redes sociais, para que a sua história tenha cada vez mais alcance.

