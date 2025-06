Síndrome Respiratória Aguda Grave: confira os principais cuidados

Desde o início de maio, há um aumento de infecções respiratórias nos hospitais, especialmente com a chegada do outono e o início do inverno. Segundo dados da Fiocruz, os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) têm atingido níveis de incidência de moderada a muito alta em jovens, adultos e idosos, com forte incidência em crianças pequenas e idosos.

E os principais vírus que estão contribuindo para esse aumento de casos são a influenza A, com risco maior na população idosa, e o vírus sincicial respiratório (VSR), que afeta mais as crianças e bebês, sendo a principal causa de internação por infecção respiratória em menores de 1 ano.

A Síndrome Respiratória Aguda Grave é uma condição de gravidade em que uma infecção respiratória inicial afeta os pulmões de forma severa, dificultando a respiração e que pode levar à insuficiência respiratória.

Segundo o gestor da Emergência Adulto do Hospital Icaraí, Roberto Pereira Reis, a SRAG não é uma doença em si, mas sim uma complicação de diversas infecções virais, como aconteceu nos períodos iniciais do covid-19. “Hoje em dia, estamos vendo sua manifestação a partir do vírus da gripe (Influenza) e do vírus sincicial respiratório”, afirma o médico, que também é cardiologista do Hospital Icaraí.

Sintomas

Os sintomas iniciais são muitas das vezes semelhantes aos de uma gripe comum, como febre, tosse e dor de garganta.

No entanto, a SRAG se caracteriza pela progressão de sintomas mais graves, como:

Dificuldade ou desconforto para respirar (dispneia)



Sensação de peso ou pressão no peito



Baixa oxigenação no sangue (saturação de oxigênio abaixo de 95%)



Coloração azulada do rosto ou lábios (cianose)

Em crianças, podem ocorrer também:

Falta de ar



Aumento da frequência respiratória



Desidratação



Menor apetite

Qual a importância da vacinação?

A vacinação é a principal e mais eficaz forma de prevenção da Síndrome Respiratória Aguda, pois protege contra as doenças que podem evoluir para esse quadro grave, como a influenza e a covid-19, reduzindo significativamente os riscos de evoluir para suas complicações e, inclusive, a necessidade de internação.

“Além disso, a vacinação ajuda a reduzir a circulação dos vírus, protegendo também indiretamente aqueles que não podem ser vacinados”, explica Roberto.

Crianças e idosos

Segundo o médico, crianças e idosos são considerados grupos de risco para a Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Crianças pequenas, especialmente abaixo de 1 ano de idade, são mais vulneráveis e podem desenvolver quadros mais graves de SRAG. O VSR é um dos principais agentes causadores de SRAG em crianças.

Idosos também têm maior suscetibilidade a infecções respiratórias e um risco aumentado de evolução para SRAG. A gripe (influenza A, em particular) é uma das principais causas de óbitos por SRAG nesse grupo.

