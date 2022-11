SRAG: entenda a síndrome que causou a morte de Isabel do vôlei

Isabel Salgado foi internada na última segunda-feira, mesmo dia em que foi convidada pelo presidente eleito Lula a integrar a equipe de transição (foto: Twitter/Time Brasil) A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é uma condição clínica grave que levou à morte, hoje, aos 62 anos, Maria Isabel Barroso Salgado, a Isabel, uma das maiores referências do vôlei brasileiro, no hospital Sírio-Libanês em São Paulo. É uma emergência médica, que pode acometer pessoas com doença pulmonar ou mesmo saudáveis.





Michelle Andreata, pneumologista da Santa Casa BH e do Saúde no Lar, explica que uma resposta inflamatória exagerada leva o corpo a reter líquido dentro do pulmão (foto: Rafael França/Divulgação)

Nesse quadro, a pneumologista diz que é como se o pulmão ficasse "duro". "Essa dificuldade de troca gasosa vai gerar a hipoxemia, a baixa saturação, chegando pouco oxigênio nos órgãos". Michelle Andreata destaca que essa resposta inflamatória exagerada leva o corpo a reter líquido dentro do pulmão, na parte circulatória, "o que dificulta a circulação de ar, que é a entrada de ar no pulmão". Sobre o fato de algumas pessoas chamarem a síndrome respiratória aguda grave (SRAG) de síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), a pneumologista avisa que essa denominação não é mais utilizada.

E esse cenário, enfatiza a médica, pode levar a outros sérios problemas, como a parada cardiorrespiratória. "A SRAG não é rara. Pacientes que já têm outras comorbidades, como hipertensão ou asma, por exemplo, podem passar por esse quadro com certa frequência."



Com o passar dos anos, lembra a especialista, "uma simples gripe pode virar SRAG. Vimos isso com muita frequência, de forma similar, com a COVID-19. Antes das vacinas, a doença evoluía para a SRAG".

A especialista destaca que a SRAG também pode afetar as crianças, sendo mais suscetíveis os bebês prematuros e os pequenos, que não estão com o calendário vacinal em dia, já que esse público é mais exposto e corre mais riscos porque ainda não tem o sistema imunológico formado.

Alerta diante da nova onda da COVID Michelle Andreata alerta para a prevenção: "Vacina, máscara, higienização das mãos, evitar aglomeração. São ações não só para a COVID, mas para as doenças respiratórias em geral. Ainda mais diante da sanzonalidade dessas patologias. A inversão térmica torna maior a disseminação. Os cuidados já citados não são só para COVID, deveriam ser hábitos de saúde adotados para sempre, no dia a dia de todos".



Ainda mais diante de uma nova onda de aumento de casos de COVID-19, com a nova variante BQ.1: "A COVID é marcada pela alta mortalidade, com a vacina, o número de óbitos caiu, reduziu a gravidade da doença, no entanto, ainda que menos frequente, ela não desapareceu".

