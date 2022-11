Novembro Roxo: alerta para os cuidados com bebês prematuros

Em bebês com menos de seis meses, principalmente prematuros, o risco de infecções respiratórias é maior e até 15% dos casos requerem internações (foto: PublicDomainPictures/Pixabay) Por conta do Dia Mundial da Prematuridade, em 17/11, este mês se tornou conhecido como Novembro Roxo e alerta para os cuidados com bebês prematuros. As infecções respiratórias representam o maior risco da prematuridade, podendo levar a quadros graves de saúde e internações.





O principal agente causador dessas infecções é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), responsável por 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em menores de dois anos. Em bebês com menos de seis meses, principalmente prematuros, o risco é maior e até 15% dos casos requerem internações.





Redução do tempo de hospitalização

A terapia tem comprovada eficácia em reduzir tempo de hospitalização, uso de oxigenação suplementar, admissões na UTI, entre outras complicações.



A sazonalidade do VSR no Brasil varia de acordo com a região. Norte, de fevereiro a junho; Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, de março a julho; e Sul, de abril e agosto. Por isso, a primeira dose preventiva contra VSR já pode ser ministrada a partir do início de janeiro.