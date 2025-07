BH: Viaduto Santa Tereza será palco de arte urbana neste sábado (5/7)

Apresentações de hip-hop, break, grafite, samba e forró marcam a celebração do Centro de Referência das Culturas Urbanas - Viaduto Santa Tereza (CRC-URB), na Região Central de BH, neste sábado (5/7).

Criado para fortalecer iniciativas e movimentos culturais urbanos de Belo Horizonte, o espaço foi oficializado em dezembro de 2023, pelo então prefeito de BH, Fuad Noman (1947-2025).

Há mais de 20 anos, o viaduto ultrapassou a função de ligar o Centro ao Bairro Santa Tereza, na Região Leste, se consolidando como um lugar de resistência de culturas urbanas.

O local passou a ser ocupado por expressões artísticas periféricas, com destaque para o Duelo de MCs, que transformou o baixio do viaduto em um dos maiores palcos do hip-hop nacional. Tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte na década de 1990, o viaduto integra o Conjunto Arquitetônico da Praça Rui Barbosa.



A celebração neste sábado começa às 14h e vai até as 22h, no viaduto Santa Tereza e seu entorno. As apresentações ligadas aos movimentos culturais que atuam no local, como hip-hop, grafite, skate, samba e forró, são gratuitas.

Confira a programação completa

Pista de skate

14h - Batalha Clandestina 031

15h30 - Baile Uaiss Sound System

17h - Skate Fighter - Best Trick nos obstáculos da Pista

Rua Aarão Reis

14h - Samba do Arco

15h30 – Samba da Meia-Noite

Palco embaixo do Viaduto

17h - Grupo Ponto Nordeste - Mistura de ritmos e sonoridades brasileiras

18h30 - Duelo de MCs Família de Rua

Outras atrações:

Intervenções de grafite com o artista Hyper, que assina obras nos dois extremos do baixio do viaduto.

18h às 21h - Fachada do Teatro Espanca!, exibição de imagens que retratam os eventos culturais que acontecem no viaduto, dos fotógrafos Pablo Bernardo e Pâmela Bernardo.

20h30 – Stance Battle – Batalha de Break (Bar 2BlackBeer, na Av. Assis Chateaubriand)

20h30 às 22h - Set especial da DJ Misinhá (Bar 2BlackBeer, na Av. Assis Chateaubriand)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata