A Polícia Militar (PMMG) localizou um corpo carbonizado em um lote vago do Bairro Santa Margarida, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, no fim da madrugada desta quarta-feira (15/11).

Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram à Rua Domingos Camilo, o corpo ainda pegava fogo. Com o uso de extintores, as chamas foram controladas. O rabecão e a Polícia Civil (PCMG) foram acionados.

Durante diligências na região, os militares conversaram com testemunhas anônimas e identificaram a vítima como um homem de 30 anos, com envolvimento no tráfico de drogas na Vila Joana D'Arc.

As testemunhas, que não quiseram se identificar, ainda apontaram que o homem foi morto a facadas na noite dessa terça-feira (14/11). A causa da morte ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

Até o momento, ninguém foi preso.