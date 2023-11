Uma mulher, de 37 anos, é suspeita de encomendar um assalto à loja do próprio pai, no Centro de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (14/11).

O dono da loja de rações, de 61 anos, e uma funcionária, de 32, acionaram a Polícia Militar (PMMG). De acordo com o relato deles, dois homens armados entraram na loja pedindo o dinheiro do caixa e do cofre. Depois do assalto, os suspeitos fugiram.

A ação de dois homens dentro do estabelecimento foi flagrada por câmeras de segurança. Os militares conseguiram identificar a placa do carro usado no roubo. O proprietário do veículo informou que é motorista de aplicativo e foi chamado pelos homens na tarde dessa terça para levá-los até a loja de ração.

Sem desconfiar do crime, o motorista esperou na porta do estabelecimento e levou os homens para uma casa no Bairro Carvalho de Brito depois da ação. O condutor indicou o endereço, e a Polícia Militar localizou os dois suspeitos.

Um deles assumiu o crime e afirmou que o assalto foi encomendado pela filha do proprietário da loja. A PM foi até a mulher, que confessou e alegou não gostar do pai e da irmã.

A Polícia Militar ainda apreendeu uma mochila com R$ 250 e duas réplicas de arma de fogo. A mulher e os dois homens, de 18 e 29 anos, foram presos e levados para a Delegacia de Polícia Civil.