Crianças, adolescentes e adultos aproveitaram a folga do feriado para mergulhar e aliviar o calor

Frente ao calor de 35ºC, os moradores do bairro Havaí, Região Oeste de Belo Horizonte, têm desfrutado as águas do Córrego Cercadinho para refrescar e aliviar o corpo. Neste feriado de Proclamação da República, quarta-feira (15/10), crianças, adolescentes e adultos aproveitaram a folga para mergulhar.

Os populares costumam descer para o Buritis, em um corpo d'água perto da BHTrans chamado de "poção", usufruindo da nascente limpa que vem do alto da Copasa.

Francisco Márcio, de 49 anos, pontua que o sol muito quente atrapalha até a trabalhar. Atuando como chaveiro, ele costuma aproveitar a pequena cachoeira para aliviar o calor.

Leia: Após onda de calor, BH pode ter temporais e queda de temperatura na próxima semana

"A garotada aproveitando o momento é muito bom. Nesse calorão, qualquer aguinha que vier está sendo bem-vinda. A água vem do reservatório da Copasa e desce limpinha. Eu mesmo entro direto", disse.

O chaveiro Francisco Márcio diz que o sol muito quente atrapalha até a trabalhar. Ele também aproveita o mergulho no córrego Jair Amaral/EM/D.A Press

A onda de calor que atinge a capital mineira tem resultado em recordes de temperatura. Por dois dias seguidos, o termômetro marcou mais de 37°C e a expectativa para essa quarta é de 38°C.