O clima em Belo Horizonte pode se inverter já na próxima semana. Após dias de um calor extremo e sensações térmicas altas, há a expectativa de temporais de chuva a partir da segunda-feira (20).

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir de Azevedo, a mudança de temperatura vai acontecer devido a uma frente fria vinda do litoral de São Paulo. “Nessa época do ano, o que ocasiona mudanças bruscas é o avanço de frentes frias vindas do sul ao litoral do sudeste. Na próxima semana, está prevista a chegada de uma frente fria, que pode modificar o quadro de temperatura e provocar pancadas de chuva”, explicou.

As pancadas de chuva também podem trazer granizo. Segundo Claudemir, o Inmet não descarta a possibilidade. “Esses temporais de granizo não estão descartados, mas, na previsão, ainda não temos registro”, disse.

Em Belo Horizonte as temperaturas ficarão na casa de 37°C e 36°C até o domingo (19), quando a previsão é que os termômetros começam a cair, chegando aos 28ºC.

Durante a semana, no estado mineiro, os termômetros vão oscilar de mínima de 14°C até a máxima de 42°C, principalmente nas regiões do Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Jequitinhonha. Apenas na segunda (20/11) que as temperaturas vão dar uma amenizada nestas regiões, quando as marcas chegarão a 37°C.