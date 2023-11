Moradores da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, dizem que estão sofrendo com uma série de apagões. O problema tem ocorrido, principalmente, na Rua Ajair de Almeida Costa, no Bairro Mantiqueira, próximo ao Sesc. De acordo com os cidadãos, o local tem ficado sem energia elétrica pelo menos uma vez por semana, sempre no período da noite, e o serviço é normalizado depois de duas ou três horas. O curioso, segundo eles, é que o blecaute prejudica apenas quem vive na Ajair de Almeida Costa ou em ruas próximas, pois a luz permanece estável em todo o bairro.



Essa segunda-feira (13/11) foi mais um dia de transtorno. Mas dessa vez, o problema pareceu ainda pior. Parte da rua ficou sem energia elétrica durante o dia e o serviço só foi restabelecido por volta das 23h. “Sinceramente eu não sei se é incompetência ou má vontade da Cemig, pois aqui estamos ficando às escuras todas as semanas há pelo menos um mês. Antes, era só quando chovia muito forte. Mas agora a energia vai embora sem nenhum motivo aparente”, diz Rogério, morador.



Segundo relatos de quem vive na região, as demais ruas do Bairro Mantiqueira não são afetadas pelo problema. Quem tem casas mais altas ou vive em prédios de dois ou mais andares consegue ver perfeitamente que outros imóveis permanecem com energia elétrica. “Isso intriga a todos porque parece que a Cemig faz algo paliativo ou não consegue identificar o verdadeiro ‘x’ da questão”, afirma Lúcia, dona de casa e moradora que está preocupada com os alimentos que guarda na geladeira e com seus eletrodomésticos.



O jovem Vinícius, de 17 anos, diz que apagões semelhantes ocorreram na área há alguns meses. “Por volta de junho ou julho, eu estava fazendo um curso de inglês a distância. Eu perdi três aulas do curso porque a luz acabava bem na hora. Sempre à noite, por volta das 20h. É sempre a mesma coisa: o caminhão da Cemig vem, os funcionários ficam mexendo nos postes durante algum tempo, e depois de umas três horas volta ao normal. O problema é que alguns dias depois cai a luz de novo”.



Os moradores pedem que o problema seja solucionado de uma vez por todas. Quem utiliza o ônibus 626 (Esplendor/Estação Venda Nova) para voltar do trabalho, por exemplo, fica com medo de desembarcar por causa da penumbra. Além disso, o trânsito na rua é movimentado, e a falta de iluminação pública pode provocar acidentes de trânsito e atropelamentos. Pessoas que fazem caminhada na Avenida Vilarinho e passam pela Ajair de Almeida Costa também estão evitando o trajeto e fazendo um percurso maior para chegar em casa.



Até mesmo a decoração de Natal fica prejudicada. Na casa de Geraldo, aposentado, os enfeites natalinos se apagaram forçadamente nessa segunda. “Tomara que não aconteça na noite de ceia com a família. Estamos preocupados, porque aqui vivem idosos, crianças, e a energia elétrica cai constantemente. Se fosse para apostar, eu apostaria que vai cair semana que vem de novo”, lamenta. O serviço foi restabelecido no local por volta das 23h.



Manutenção prevista



Um morador que não quis se identificar mostrou à reportagem uma mensagem de SMS que recebeu da Cemig. De acordo com o comunicado: “Haverá manutenção e melhorias na rede elétrica do local, que ficará sem energia na terça-feira (21/11) de 9h às 14h.



Cemig



Em nota, a Cemig informou que:



"Os clientes da Rua Ajair de Almeida Costa, no Bairro Mantiqueira, Região de Venda Nova, são atendidos por quatro diferentes transformadores. Após uma análise das últimas ocorrências de falta de luz no local, foi identificado um defeito em um dos transformadores, que será trocado. A troca do transformador será priorizada e deve acontecer até o final da semana."