Autor do crime entregou a arma usada para matar colega de serviço



Menos de 24 horas. Esse o tempo que a Polícia Civil de Curvelo, no norte de Minas, demorou para localizar e prender um homem, de 46 anos, suspeito de assassinar outro homem, no sábado à noite, numa fazenda em Saco Novo, zona rural da cidade.

No sábado, os policiais estiveram na fazenda, quando foram levantados vestígios do crime e dados do suspeito, a partir da informação de que funcionários da fazenda haviam entrado em atrito, resultando na morte de um dos envolvidos.

O autor do crime teria fugido a pé, sem levar equipamentos para desbravar a região de mata. Uma operação foi montada na região e, no domingo (12/11), os policiais receberam informações de que o suspeito estaria próximo a uma fazenda carregando um revólver, que seria a mesma arma utilizada no crime.

Os policiais se dirigiram ao local onde o suspeito estaria escondido, conseguindo prendê-lo. Ao ver os policiais, o homem confessou o crime e entregou a arma. Ele foi transferido para o sistema penal.