Copasa afirma que desabastecimento pode ser provocado exclusivamente pelo aumento do consumo de água

Com os termômetros acima dos 37ºC em Minas Gerais, o consumo de água da população também aumentou. A Copasa afirma que os números ultrapassaram 20% de crescimento e, por isso, o abastecimento de cidades mais distantes do sistema produtor de água podem sofrer com o desabastecimento. Na região metropolitana, a companhia destaca que o cenário poderá atingir Esmeraldas, Igarapé, Lagoa Santa, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano.

De acordo com a Copasa, a situação se deve, exclusivamente, à elevação brusca do consumo, uma vez que o sistema de produção de água está normalizado e operando em nível máximo. Além disso, o nível dos reservatórios que compõem o Sistema Paraopeba, responsável pelo abastecimento da Grande BH, está em 71%.

Para minimizar os danos, a empresa afirmou que nas regiões mais críticas tem complementado o abastecimento com caminhões-pipa. “A Copasa informa que está monitorando o cenário de abastecimento da Grande BH ininterruptamente e que equipes operacionais da Companhia estão fazendo manobras para garantir o abastecimento de todas as regiões e auxiliar na normalização do abastecimento o mais breve possível.”

Minas Gerais

Em relação ao restante do estado, não há sinais de que o desabastecimento se torne uma realidade. A empresa explicou que, tirando algumas situações de falta de energia e problemas localizados, em algumas unidades operacionais que podem gerar intermitências momentâneas no abastecimento, a situação poderá ser enfrentada apenas por moradores da região metropolitana.

Mesmo assim, a orientação é que a população evite o desperdício. A Copasa reforça a recomendação do uso consciente da água, principalmente para os clientes de imóveis localizados nas partes baixas das cidades da região metropolitana e que se encontram abastecidos, para que outros pontos também possam ser atendidos normalmente.

Veja que atitudes simples de economia fazem muita diferença