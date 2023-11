O motorista de um veículo Gol bateu em um poste de iluminação na madrugada desta quarta-feira (15/11), na Avenida Dâmaso Drumond, em Araxá, no Alto Paranaíba. O impacto da batida foi tão grande que outros dois postes também foram derrubados.

Não foi possível fazer teste de bafômetro no motorista. No momento em que foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), o homem estava consciente, porém confuso, devido a lesões no rosto e na mandíbula.

Ele foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá, onde permanece internado.

Também consta no registro policial que a ocorrência será encaminhada para a Delegacia de Trânsito de Araxá.