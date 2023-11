As altas temperaturas incomodam os moradores de Belo Horizonte que, desde o início da semana, convivem com uma onda de calor. Nesta quarta-feira (15/11) de Proclamação da República, algumas pessoas decidiram enfrentar o termômetro e procurar meios de se refrescar pela cidade, frente a marcações que chegaram a 37,3ºC. Apesar de não ser um recorde, a temperatura se mantém acima dos 37ºC pelo terceiro dia seguido, com uma umidade relativa do ar de 23%.

Seja descansando sob uma sombra, tomando uma água de coco, pulando em um lago ou tomando banho de mangueira, os belo-horizontinos que anseiam pela queda na temperatura "superaram" mais um dia de calor. No Buritis, na Região Oeste da capital mineira, crianças, adolescentes e adultos desceram para o Córrego do Cercadinho com o intuito de se refrescar e se aliviar de uma sensação térmica de 36,1 ºC.

Segundo os moradores, o local é comumente usado pelos mais jovens aos finais de semana e feriados, quando descem para o chamado “poção”, na altura da Avenida Engenheiro Carlos Goulart. Eles ainda pontuam que o local é seguro, sem pedras, e a água limpa viria do reservatório da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Francisco Márcio, de 49 anos, acompanhou a diversão das pessoas e relatou que o calor tem atrapalhado até a trabalhar. "A garotada aproveitando o momento é algo muito bom. Nesse calorão, qualquer aguinha que vier tá sendo bem vinda. A água vem do reservatório da Copasa e desce limpinha, eu mesmo entro direto", disse.

No Parque Jornalista Eduardo Couri, na Região Centro-Sul, a placa da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anuncia que na Barragem Santa Lúcia é proibido nadar. No entanto, o local ainda é muito procurado por moradores da região que descem dos morros e dos prédios em busca de uma sombra.

Ao redor da barragem, é possível encontrar pessoas fazendo piquenique, correndo e tomando açaí, mas era a torneira que fazia a alegria de quem passava. A recepcionista Raquel Moreira aproveitou o local para levar os filhos para brincar e viu as crianças fazerem a festa com a água. “Está ruim até para ficar dentro de casa com eles. Muito quente”, conta.

Enquanto os meninos Pedro Henrique, Marcos Daniel e Luís Fernando se refrescavam, Raquel relata que dentro de casa tenta aliviar o calor tomando vários banhos e ligando ventiladores. Mesmo assim, ainda é complicado enfrentar a onda de calor. "Tendo uma folga, férias, tem que trazê-los. A gente mora aqui perto e sempre estamos aqui em finais de semana", emenda.

Já o segurança Bruno Alves foi flagrado aproveitando a torneira, não para se refrescar, mas para aliviar seu companheiro de quatro patas. O cachorro labrador Dick Vigarista, nome em alusão ao clássico personagem de desenho animado, tomou banho e pareceu gostar do alívio do calor. “É importante refrescar, mas um detalhe importante também é hidratar. Pelo que temos visto nos últimos anos, a tendência é só piorar. Com a umidade do ar muito baixa, é necessário se hidratar muito, inclusive os pets que a gente tem em casa. ”, ressaltou.

O homem ainda pediu para que as pessoas dessem água fresca aos animais de rua, sempre que possível. Bruno também pontua uma série de cuidados que é preciso se ter frente sob o sol quente. “Sempre procuro dar melancia, que ele (Dick Vigarista) adora bastante e hidrata, arrumar uma sombra... Quando a gente sai, gosto de andar com ele pela grama que é mais confortável, porque o asfalto pode queimar a pata e dói bastante”, emendou.

Onda de calor

As temperaturas extremas são características da atuação do El Niño, fenômeno natural de aquecimento das águas do Oceano Pacífico que impede a chegada de frentes frias ao Brasil, intensificado por mudanças climáticas.

Com o efeito, novembro de 2023 tem sido até, o momento, um mês atípico, com a primeira quinzena de calor intenso, e o restante do mês deve ser de chuvas acima da média. Até domingo (19/11), a previsão é de temperaturas entre 36 ºC e 37 ºC, com o termômetro voltando para a casa dos 28 ºC.



A Secretaria Municipal de Saúde recomenda as seguintes medidas para minimizar os impactos à saúde:



• Evite a exposição direta ao sol, em especial no horário entre 10h e 16h;

• Use protetor solar durante a exposição ao sol;

• Use chapéus, sombrinhas, óculos escuros e roupas leves e claras;

• Evite realização de atividades físicas intensas, em especial no horário entre 10h e 16h;

• Prefira locais bem ventilados;

• Deixe as janelas abertas em veículos sem ar condicionado;

• Não permaneça e não deixe crianças, idosos e animais de estimação dentro de veículos estacionados;

• Opte por alimentação leve e pouco condimentada;

• Aumente a ingestão de água e sucos naturais. Evite a ingestão de bebidas com açúcar adicionado; • Evite ingestão de bebidas alcoólicas;

• Ofereça frequentemente água a crianças, idosos e pessoas com vulnerabilidade, pois podem não se queixar de sede;

• Para aumentar a umidade do ar, utilize umidificadores ou bacias com toalhas molhadas. Não deixe bacias ou baldes com água ao alcance de crianças;

• Prefira banhos levemente mornos, para evitar mudança abrupta de temperatura;

• Caso sinta mal-estar, tontura, fraqueza, náuseas, dores de cabeça, peça por ajuda, permaneça sentado ou deitado e aumente a hidratação. Se não houver melhora, procure uma unidade de saúde.

Já a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) informa que, de acordo com o regulamento de uso dos parques municipais (PORTARIA Nº 0023/2013), não é permitido entrar, nadar ou tomar banho em córregos, fontes e lagos dessas áreas.

"É importante reforçar que para o consumo de água, ou seja hidratação, atualmente há um total de 92 bebedouros públicos em funcionamento, nos Parques Municipais e Cevaes da cidade, para toda a população. Desses, 34 estão localizados na região Centro-Sul. Esses números podem variar devido a rotina de manutenção que é realizada (consertos, substituição de equipamentos, inclusão de novos equipamentos etc)."