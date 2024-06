As temperaturas amenas continuam em Belo Horizonte nos próximos dias. Nesta sexta-feira (14), na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital, a temperatura mínima registrada foi 14,3°C, com sensação térmica de 5,5ºC, às 6h.





A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que hoje a capital terá céu claro com sensação de frio à noite. A temperatura máxima estimada à tarde é de 27°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 25%.

A baixa umidade permanece durante todo o fim de semana por causa de uma massa de ar seco que chegou ao estado no início da semana. A previsão do Inmet para o sábado (15), é de dia com céu aberto. A mínima prevista pela manhã será de 14°C e a máxima estimada à tarde é de 27°C. A umidade do ar ficará em torno de 30%.

No domingo (16), as nuvens aparecem, mas bem pouco. Mudança que alterará levemente a mínima pela manhã, que será de 15°C. A máxima permanece em 27°C, o mesmo com a umidade do ar, que fica em 30%.