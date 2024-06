Dois homens, de 20 e 28 anos, foram presos ao tentarem furtar uma caminhonete Toyota Hilux, na noite dessa quinta-feira (13/6), no bairro Castelo, na Região da Pampulha de Belo Horizonte.



Segundo o boletim de ocorrência, uma moradora percebeu a ação da dupla e acionou a Polícia Militar. Os agentes chegaram no local e encontraram os suspeitos já com a porta do carro aberta.

A dupla percebeu a chegada da polícia e tentaram fugir. Eles pularam o muro de uma casa e um deles subiu no telhado de um dos imóveis. O helicóptero Pégasus foi acionado e, depois de buscas pela região, os homens foram presos.

O dono do carro, de 63 anos, informou que estacionou o veículo em via pública e foi para um restaurante próximo.

Uma mochila com três celulares e uma chave de fenda foi apreendida. Os suspeitos estavam com escoriações pelo corpo, mas recusaram atendimento. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.